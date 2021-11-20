Луганск, , 15:30 — REGNUM Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон планирует снять документальный фильм о жизни в Донецкой и Луганской народных республиках в условиях военного конфликта. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Джефф Монсон. Спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах. Гражданин России и ЛНР Eurosport.com

Монсон поделился планами о съёмках документального фильма во время своей поездки в Луганск. Он объяснил, что этот фильм должен напомнить западному зрителю о продолжающемся военном конфликте в Донбассе, от которого страдают местные жители.

«…обидно видеть неправильную историю конфликта [в Донбассе] в западных СМИ», — отметил Монсон.

Боец смешанных единоборств добавил, что уже обсудил эту идею с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Монсон подчеркнул, что глава ЛНР поддержал этот проект.

Родившийся в США Джефф Монсон получил российское гражданство в мае 2018 года. Ранее спортсмен стал гражданином ЛНР, где был удостоен медали «За содействие органам внутренних дел».

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