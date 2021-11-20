Москва, 20 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Ястребов на Вашингтонском политическом Олимпе полно, но самоубийц среди них не наблюдается, отметил член Совфеда Андрей Климов, комментируя возможные санкции против России в случае «вторжения на Украину».

Council.gov.ru Андрей Климов

«При вдумчивом прочтении… сообщение в переводе с американского политического диалекта на нормальный человеческий может означать лишь одно, но крайне важное для киевских марионеток США заявление: в случае гипотетической войны украинских милитаристов с Россией американцы ограничатся лишь очередными санкциями в отношении Москвы (например, как предлагают сенаторы, не будут давать нашим военным визы в США, американцам запретят покупать долговые бумаги РФ, а европейцам перепродавать наш газ через СП-2 и тому подобное)», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Таким образом, делает вывод сенатор, подтверждаются слова, сказанные в 2014 ещё президентом Бараком Обамой в обращении к американцам, где он успокаивал своих сограждан — мол, воевать с русскими мы из-за Украины или кого-либо ещё не собираемся.

«Иными словами, ястребов на Вашингтонском политическом Олимпе полно, но самоубийц среди них не наблюдается. Делайте выводы, дамы и господа из Восточной Европы, Великобритании и прочих мест, откуда самонадеянно провоцируют наше Отечество!» — предложил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», пишет портал Axios со ссылкой на внесенный в Конгресс текст поправки к оборонному бюджету.

Разведка США предупредила европейских союзников, что «осталось мало времени» для того, чтобы помешать России начать военные действия на Украине, со ссылкой на источники сообщило издание The New York Times.