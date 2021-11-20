Неаполь, Италия, , 15:15 — REGNUM Полузащитник неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Маттео Политано заразился COVID-19. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба команды из Неаполя.

Футбол Carla Arenas

«У Маттео Политано положительный результат теста на COVID-19. У игрока, получившего две дозы вакцины, отсутствуют симптомы. Он находится в самоизоляции дома», — говорится в сообщении пресс-службы

Отметим, в результате 28-летний футболист может пропустить матч 13-го тура итальянской Серии А с миланской командой «Интер», который пройдет 21 ноября и начнется в 21:00 мск.