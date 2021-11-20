Санкт-Петербург, 20 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Северо-Западном федеральном округе стартовал полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в очно-заочном полуфинале принимают участие 154 студента из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей, Республики Карелия, Республики Коми.

АНО «Россия — страна возможностей» Региональный полуфинал в СЗФО

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

На открытии полуфинальных мероприятий Северо-Западного федерального округа перед участниками выступили: заместитель председателя Правительства Калининградской области — Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, член Правительства Республики Карелия — заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Посадник, заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Анна Степанова, руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Анна Мусевич, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, руководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко, директор фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило, директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин, директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Казанская.

«В этом году в Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге суммарно было подано более 3000 заявок на участие в кубке «Управляй!». В полуфинальных мероприятиях в Санкт-Петербурге принимают участие 98 студентов, а в остальных регионах Северо-Западного федерального округа 154 участника. В кубке «Управляй!», как и в учебном заведении, вы можете получить новые знания, но они отличаются тем, что они ориентированы на практическое применение. Этого организаторам из Президентской Академии удалось достичь за счёт бизнес-симулятора, на базе которого строится весь конкурс. Он позволяет Вам побыть в креслах менеджеров. Сегодня у вас есть возможность проявить свои профессиональные и надпрофессиональные навыки, а эксперты работодатели будут их оценивать, и в успешных случаях они могут предложить стажировки и трудоустройство для участников. Таким образом, все решения, которые вы принимаете в ходе соревнований виртуально, в реальной жизни влияют на то, куда вы двигаетесь дальше, как будет развиваться ваша карьера. Представители Северо-Западного федерального округа стабильно проявляют себя и уже не раз побеждали в проекте. Я желаю вам не только повторить достижения своих предшественников, но и создать свои новые успешные истории», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Полуфинальные мероприятия четвертого сезона проходят в следующем формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в офлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии.

«Сегодня Калининградская область впервые принимает очный полуфинал кубка «Управляй!». Мы очень рады этому событию, которое стало возможным благодаря нашим активным участникам! Проект даёт возможность получить новые знания, проверить и развить в себе управленческие и личностные компетенции, найти новые знакомства, а в дальнейшем — стажироваться и трудоустраиваться в ведущих компаниях страны. Не останавливайтесь на достигнутом и идите только вперёд», — подчеркнула заместитель председателя правительства Калининградской области — министр спорта Калининградской областиНаталья Ищенко.

Студенты, принимавшие участие очно, были приглашены на территорию Центра поддержки предпринимательства Калининградской области «Мой бизнес» в городе Калининграде и на территорию Карельского филиала РАНХиГС в городе Петрозаводске. Для конкурсантов, которые принимают участие в заочном формате организована онлайн-трансляция.

«Правительство Республики Карелия — партнёр всех молодежных интеллектуальных мероприятий и проектов, в том числе платформы «Россия — страна возможностей». Наша молодежь — это наше настоящее, и уже сейчас молодые успешные выпускники вузов эффективно участвуют в решении широкого спектра вопросов развития региона. Молодые люди уверенно идут вперёд и ставят амбициозные цели. И в этом им помогают такие проекты как кубок «Управляй!». Наша страна нуждается в квалифицированных кадрах, в том числе в современных энергичных управленцах. Правительство Республики Карелия заинтересовано видеть в недалеком будущем участников проекта среди руководителей компаний и организаций региона», — поприветствовала участников член правительства Республики Карелия — заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Посадник.

«Максимально проявляйте себя, это классный проект, где вы можете прокачать свои компетенции. Это своего рода вызов к самому к себе, который вы сегодня продолжаете преодолевать. Успешные студенты кубка впоследствии встречаются с успешными управленцами конкурса «Лидеры России», и благодаря данной коллаборации оба участника проекта «Наставничество» платформы «Россия — страна возможностей» получают большое количество нового полезного опыта взаимодействия и налаживания коммуникации. Как можно понять между проектами много налаженных мостов и социальных лифтов — реализуйте их, пользуйтесь возможностями и получайте удовольствие от участия в проекте. Кубок «Управляй!» всегда считался младшим братом проекта «Лидеры России». После участия в кубке мы будем рады видеть вас конкурсе управленцев, куда вы придёте уже имея за спиной управленческий опыт», — подчеркнуларуководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Руководитель кубка «Управляй!», Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: «В Северо-Западном федеральном округе студенты очно встречаются на нескольких основных площадках — в Калининграде и Петрозаводске, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн. Как и прежде, основная цель кубка — дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт самых успешных участников».

В процессе соревнований студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тесты на определение уровня сформированности надпрофессиональных компетенций (soft-skills) и круга актуальных интересов в сфере профессиональной деятельности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

«Проект реализуется уже на протяжении четырёх сезонов и уникален тем, что управляет виртуальными компаниями именно молодежь — будущее нашей большой страны. Хочу пожелать участникам порешать различные управленческие задачи, в том числе такие, где обычные решения не работают, где на свои плечи нужно взять гораздо больше ответственности. Такие задачи сделают вас сильнее, а победа как в проекте, так и в реальной жизни всегда будет ближе», — прокомментировала заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-ПетербургаАнна Степанова.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

Регистрационная кампания четвертого сезона кубка «Управляй!» проходила с 30 августа по 28 октября. Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 30 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга полуфиналистами кубка стали 886 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.