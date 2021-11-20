Москва, , 15:01 — REGNUM Советский и российский актер Георгий Шахет ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

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«14 ноября на 76 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович», — говорится в сообщении.

Также указывается, что актер отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам, и с ним любили работать режиссеры.

Отметим, Георгий Шахет в 1974 году окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина, после чего начал сниматься в кино. Он иполнил роли в таких фильмах, как «Хождение по мукам» (1974), «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975), «20 декабря» (1981), «Капабланка» (1986), «Николай Вавилов» (1990) и др. Также с 2000 года стал активно сниматься в телесериалах — «Штрафбат» (2004), «Бешеная» (2007), «Хиромант-2» (2008), «Лесник» (2013), «Старые кадры» (2020) и др.