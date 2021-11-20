Москва, , 15:01 — REGNUM Не менее десяти новых моделей электромобилей появится на российском автомобильном рынке в 2022 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Электромобиль Zetta Youtube.com

В 2014 году у официальных дилеров в России было доступно шесть разных моделей электрических автомобилей. К 2021 году ассортимент электромобилей вырос до 16 моделей.

В 2022 году в России начнутся продажи как минимум десяти новых электромобилей. Производители уже анонсировали поставки в Россию моделей Volvo XC40 Recharge, Volvo C40 Recharge, Hyundai Ioniq 5, BMW iХ, BMW i4 — M50, MINI Cooper SE, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz EQE и Toyota bZ4X.

Также ожидается, что несколько моделей электрических авто в России представят китайские производители. Отечественные компании тоже работают над электрокарами. Уже в следующем году могут появиться электромобили от Zetta, Aurus Komendant в электрической версии и электровнедорожник «Хантер» от УАЗ.

К середине 2021 года в России было зарегистрировано чуть более 12 тысяч легковых электромобилей. Эксперты ожидают, что отечественный рынок электромобилей в ближайшие годы будет расти в среднем на 82% в год.

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