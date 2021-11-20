Москва, , 15:01 — REGNUM Перед депутатами Госдумы восьмого созыва стоят задачи по законодательному усилению защиты персональных данных, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Er.ru

«В новом созыве нам предстоит серьёзная работа по законодательному усилению защиты персональных данных и ужесточению ответственности за их нарушение. Это вдвойне актуально, учитывая активное развитие биометрии, где безопасность должна быть ещё выше», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Крупный бизнес заинтересован в базах данных операторов связи, банков, торговых сетей и прочее, рассуждает парламентарий.

«Попытки легализовать оборот персональных данных будут, уверен, предприниматься и впредь. Но конституционные права — выше бизнес-интересов», — подчеркнул Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минэкономразвития России разработало проект федерального закона, по которому операторы связи получат возможность передавать банкам и туристическим сервисам ряд данных о клиентах с их согласия.

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