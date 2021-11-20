Козельск, Калужская область, 20 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении трёх местных жителей 47, 39 и 37 лет, которые подозреваются в похищении человека Об этом 20 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Prokuror-kaluga.ru Похищение

По версии следствия, вечером 18 ноября подозреваемые потребовали от ранее знакомого калужанина деньги, а затем насильно поместили мужчину в свой автомобиль и направились в сторону Козельска, где вымогатели планировали удерживать потерпевшего в частном доме. По дороге на территории Козельского района похитители были остановлены сотрудниками полиции, которые пресекли незаконное удержание потерпевшего. Похищенного мужчину освободили, а подозреваемых задержали.

Расследование по делу проводит следственная группа калужского управления СК России. Следствие ходатайствует перед судом, об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.