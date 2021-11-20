Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин разрушил представления стран Запада об угасающей России и заставил более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях. Об этом 20 ноября говорится в статье обозревателей издания The Wall Street Journal Юджина Румера и Эндрю С. Вайса.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как отмечают авторы материала, по их мнению, российский лидер смог сделать практически все для укрепления российских позиций во всех важных областях.

Также они уточнили, что Путин смог модернизировать армию России, улучшить международную торговлю топливом, окружить свою страну кольцом дружественных стран и дать понять партнерам из-за рубежа, что главным условием для НАТО продолжает быть отказ от расширения альянса на восток.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», — говорится в статье.

Также обозреватели WSJ указали, что из-за роста взаимодействия НАТО с Киевом в Москве стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией».

При этом Румер и Вайс напомнили, что в 2007 году лидеры западных стран не восприняли всерьез требования, которые Путин высказал на Мюнхенской конференции по безопасности, пообещав Украине и Грузии членство в НАТО. Однако спустя несколько месяцев Тбилиси развязал конфликт в Южной Осетии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета New York Times сообщила, что для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины осталось немного времени и потому США и их союзникам нужно ускорить принятие мер для ее сдерживания.