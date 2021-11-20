Москва, , 14:35 — REGNUM Самыми востребованными автомобилями у жителей Москвы и Подмосковья в первые десять месяцев 2021 года стали модели южнокорейской компании KIA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «СберАвто».

Эмблема KIA Tomash

Популярность автомобилей высчитывалась на основе данных об онлайн-сделках по покупкам авто. Три четверти таких сделок пришлось на подержанные автомобили. Эксперты сервиса объясняют активность вторичного рынка дефицитом новых автомобилей из-за проблем с поставками электронных компонентов.

Самыми популярными марками среди новых автомобилей стали KIA, Hyundai и ŠKODA. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Наиболее популярными подержанными автомобилями по итогам первых 10 месяцев 2021 года стали Hyundai Solaris, KIA Rio и Volkswagen Polo. Также широким спросом пользовались Toyota RAV 4, Toyota Camry, LADA Granta и ŠKODA Rapid.

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