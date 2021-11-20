Москва, 20 ноября 2021, 14:35 — REGNUM Самыми востребованными автомобилями у жителей Москвы и Подмосковья в первые десять месяцев 2021 года стали модели южнокорейской компании KIA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «СберАвто».
Популярность автомобилей высчитывалась на основе данных об онлайн-сделках по покупкам авто. Три четверти таких сделок пришлось на подержанные автомобили. Эксперты сервиса объясняют активность вторичного рынка дефицитом новых автомобилей из-за проблем с поставками электронных компонентов.
Самыми популярными марками среди новых автомобилей стали KIA, Hyundai и ŠKODA. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.
Наиболее популярными подержанными автомобилями по итогам первых 10 месяцев 2021 года стали Hyundai Solaris, KIA Rio и Volkswagen Polo. Также широким спросом пользовались Toyota RAV 4, Toyota Camry, LADA Granta и ŠKODA Rapid.
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