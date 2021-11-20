Париж, 20 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси попал в заявку на матч 14-го тура французской Лиги 1 с командой «Нант». Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба парижской команды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

При этом 34-летний футболист был вынужден пропустить две предыдущие встречи парижской команды из-за повреждения.

Отметим, в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл в составе «ПСЖ» в восьми матчах и отметился в них тремя забитыми голами.

Матч 14-го тура французской Лиги 1 между командами «ПСЖ» и «Нант» пройдет 20 ноября на поле парижского стадиона «Парк де Пренс» и начнется в 19:00 мск. В настоящее время парижский клуб является лидером чемпионата Франции, набрав 34 очка в 13-ти турах.