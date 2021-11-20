Варшава, , 14:15 — REGNUM Серию визитов в страны Евросоюза для обсуждения с европейскими партнерами существующей геополитической ситуации и угроз, которые якобы исходят с восточного направления, наметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 20 ноября рассказал на брифинге пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«С восточного направления мы видим, как широкие кибернетические действия, кибератаки, так и действия, касающиеся манипулирования ценами на газ и манипулирования поставками газа, чтобы оказывать влияние на энергетический кризис, на цену газа и на цены энергии во всей Европе. В последнее время к этому добавилась организация миграционных процессов, которые довели до кризиса на польско-белорусской границе», — сказал он.

Также Мюллер отметил, что, по его мнению, вышесказанное означает, что связанный с ситуацией на востоке кризис не завершен и есть предпосылки, которые, как считает пресс-секретарь польского правительства, свидетельствуют о том, что «исходящий с восточного направления геополитический кризис» может продолжаться «многие месяцы, а возможно и годы».

«Поэтому премьер Матеуш Моравецкий решил в ближайшее время нанести серию визитов в страны ЕС и Европы», — уточнил он

«Завтра состоятся первые визиты — в Литву, Латвию и Эстонию. В воскресенье состоятся три встречи с премьерами этих стран, чтобы обсудить текущую ситуацию и представить те угрозы, о которых мы знаем», — добавил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша наращивает воинские контингенты вдоль западных границ Белоруссии, что напоминает события перед Великой Отечественной войной.