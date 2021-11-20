Вашингтон, 20 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Комедийный боевик «Красное уведомление» может получить продолжение в виде двух фильмов, заявил режиссёр проекта Роусон Маршалл Тёрбер в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Красное уведомление». Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. 2021. США Джон Хартли, Нолан Бут и Сара Блэк (Ладья)

Премьера фильма «Красное уведомление» состоялась в ноябре 2021 года. Планировалось, что фильм выйдет в прокат на год раньше, но работа над проектом была задержана из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В разговоре с The Hollywood Reporter режиссёр и сценарист боевика Роусон Маршалл Тёрбер рассказал, что «Красное уведомление» является одним из немногих его фильмов, который может получить продолжение.

«Если мы будем работать над сиквелом, то лучше сразу снять вторую и третью часть. Это большая картина, поэтому если получится объединить производство, то это будет лучше для всех. В том числе и для моего психического здоровья», — рассказал Тёрбер.