Тюмень, 20 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 333 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 334 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 ноября коронавирусом заразился 77 651 человек, выздоровел 60 731 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 20 ноября в регионе скончались 2643 пациента с COVID-19 (на девять человек больше, чем днём ранее).