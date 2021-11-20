20 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политолога Александра Лазарева о том, что Украине нужно договариваться с Белоруссией о закупке электроэнергии, а с Россией — заключить контракт на прямые поставки газа.

Оксана Переможенко, , 15:05 — REGNUM Украине нужно договариваться с Белоруссией о закупке электроэнергии, а с Россией — заключить контракт на прямые поставки газа. Об этом заявил украинский политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

"Вопрос поставок электроэнергии [из Белоруссии], как и энергетических ресурсов — это в первую очередь политический вопрос. Договариваются на межгосударственном уровне. Если мы не признаем Лукашенко на государственном уровне президентом Белоруссии, то о чем мы можем говорить?.. Необходимо… отойти от глупых заявлений… отойти от… идеологической конъюнктуры, под которую мы пытаемся подстроиться… Сесть за стол переговоров [с Лукашенко], договориться о прямых поставках — у нас энергетический коллапс, энергетический кризис. То же самое и с газом… Нам необходим прямой контракт… Почему мы не можем заключить прямой контракт с учётом того, что Россия входит в топ-5 экономических партнеров Украины?.. Когда энергоресурсы у нас дорогие — это влияет на всю жизнедеятельность страны…» — отметил он.

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Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что энергетические проблемы Украины стали результатом ее политики в отношении соседних государств — России и Белоруссии.

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«Ну на зиму помиритесь, а уж весной, когда будет тепло, по старой «доброй» традиции плюнете Лукашенко в лицо!» — отреагировала Масяня К.

«Нагадили в руку дающему, а теперь удивляетесь, что с вами не хотят иметь дела», — добавил Владимир П.

«Президентом [Лукашенко] не признали, называли «диктатором» и «шестеркой Путина», а теперь удивляются… Светка-котлетка вам поможет, вы же именно её считаете главой Белоруссии», — написал «Витамин 71».

«Украина 30 лет плюет в колодец, а потом идет к этому колодцу за водой!!! О*реневшая страна. Страна — иждивенец!!!» — отреагировала Евгения Я.

«Русофобия — это летний вид спорта», — иронизирует «Система нипель».

«Зачем вам электроэнергия, зачем газ, прыгайте дальше», — с сарказмом добавил Тагир.

«Да кто ж захочет работать с убогими? Которые ненавидят даже тех, кто им помогает…» — пишет «Русский южный».

«Зачем Украине контракт? Это у бедной Германии контракт, а богатая Украина и по рыночной цене купит», — шутит Татьяна Б.

«Самое смешное, что Украина обвиняет РФ в шантаже газом, электроэнергией, а сама при этом оскорбляет Путина, РФ, накладывает санкции, просит Европу о санкциях против РФ, а потом удивляются. А нас за що? Дэ (где — О. П.) наш газ и уголь, дайте со скидкой. Во. Халявщики», — возмутилась Валентина Б.

«Ребят, не от вас зависит, как и с кем вам разговаривать! Всё решает Госдеп, которому вы продались с потрохами!!» — пишет Василий П.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

«Только бы нам ночь простоять да день продержаться». А весной мы с новой силой гадить начнём! Всё правильно, одичалые?» — задалась вопросом Ольга М.

«В Лондон, Вашингтон, Париж. Они же своих «защитников» не оставят», — иронизирует Alex Art.

«Звоните Тихановской, котлеты дожарит — пустит электричество», — смеется Александр К.

«То, что Украина ходит годами с протянутой рукой, не удивляет. Теперь ещë и с протянутой розеткой», — добавил один из комментирующих.

«А извиниться перед Батькой не желаете???» — спросила Лариса А.

«Но кто вам сказал, что сейчас возможны прямые поставки газа? «Давайте будем», а давайте не будете, может и возможны, но по цене чуть ниже европейских, а как вы хотели? Русофобия — дорогая вещь», — отреагировал «Лабпар».

»Еще с ГСМ пока терпит Батька, но терпение не бесконечно…» — пишет Александр.

«Скупой платит дважды! А тупой?..» — задумался Евгений З.

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