Москва, 20 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в основе благополучия страны лежат достижения в области экономики, однако последняя, и всё, что с ней связано, зависят от духовных начал любого общества, делающих это общество единым. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения Орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Конечно, мы все прекрасно понимаем, что в основе благополучия страны, в основе развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики», — сказал он.

Также глава Российского государства указал, что это является базовой, не подлежащей сомнению вещью, однако добавил, что наряду с этим существуют и «гораздо более глубокие вещи».

«И сама экономика, и всё, что с ней связано, зависят от духовных начал любого общества, которые объединяют это общество в одно единое целое. И только объединяясь в это целое, общество и государство добиваются успехов», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее орденом Святого апостола Андрея Первозванного наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому 20 ноября исполнилось 75 лет, а также поздравил его с днем рождения президент России Владимир Путин.