Москва, , 13:43 — REGNUM Очередной период видимости Международной космической станции с Земли наступает 21 ноября. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

МКС

Шкаплеров объяснил, что увидеть МКС в небе при благоприятных условиях можно невооружённым глазом. Он отметил, что по яркости на ночном небе космическая станция может соперничать с Юпитером и Венерой.

«На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролётов Международной космической станции!» — сообщил космонавт.

Пролёты станции будут наблюдаться на высоте от 11° до 42° над горизонтом. Увидеть МКС можно будет до 8 декабря.

Для определения точного времени пролёта МКС над конкретным регионом Шкаплеров посоветовал воспользоваться специальным сайтом heavens-above.com. На этом портале нужно ввести своё местоположение и перейти в раздел МКС. Там будет показана таблица с временем пролёта станции над вашим регионом.