Москва, 20 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому 20 ноября исполнилось 75 лет, а также поздравил его с днем рождения президент России Владимир Путин. Церемония прошла в Кремле сообщается 20 ноября на сайте президента России.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл и Владимир Путин

«Ваше Святейшество! Позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем — с 75-летием. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России», — заявил на церемонии Путин.

Также он добавил, что Русская православная церковь (РПЦ) за время своей истории «знала разные времена», однако сегодня ее голос вновь имеет большое значение, что во многом является заслугой патриарха.

Кроме того, российский президент отметил, что РПЦ под руководством патриарха Кирилла активно участвует в жизни общества, в решении насущных социальных задач, в реализации масштабных, значимых для всей нашей страны проектов.

Помимо этого, он указал, что плодотворное пастырское служение снискало юбиляру высочайший авторитет во всем мире и уважение миллионов верующих в России, и отметил огромный вклад Кирилла в утверждение традиционных ценностей народов страны и в сохранение ее исторического и культурного наследия.

«Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры. Ещё раз от души поздравляю Вас с юбилеем. Желаю доброго здоровья, успехов в Вашем благородном служении», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравления работникам и ветеранам транспортной отрасли с их профессиональным праздником направил президент России Владимир Путин.