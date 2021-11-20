Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области с января по сентябрь 2021 года населению было оказано платных услуг на сумму 133,8 млрд рублей. Это на 13,2 % больше, чем в январе - сентябре 2020 года, сообщил Новосибирскстат.

Население Perepis2020.ru

«По объёму платных услуг Новосибирская область занимает пятнадцатое место среди регионов Российской Федерации и второе — в Сибирском федеральном округе после Красноярского края», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что в структуре платных услуг, оказанных населению области, 20,7% приходится на коммунальные услуги, 16,1% - на телекоммуникационные, 12,3% - на транспортные, 12,8% - на медицинские и 9,7% - на жилищныеуслуги.