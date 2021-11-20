Новосибирск, 20 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области с января посентябрь 2021 года населению было оказано платных услуг на сумму133,8 млрд рублей. Это на13,2 % больше, чем вянваре — сентябре 2020 года, сообщил Новосибирскстат.

Perepis2020.ru Население

«По объёму платных услуг Новосибирская область занимает пятнадцатое место среди регионов Российской Федерации и второе — в Сибирском федеральном округе после Красноярского края», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что в структуре платных услуг, оказанных населению области, 20,7% приходится на коммунальные услуги, 16,1% — на телекоммуникационные, 12,3% — натранспортные, 12,8% — намедицинскиеи 9,7% — на жилищные услуги.