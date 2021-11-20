Улан-Удэ, , 13:21 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ утром 20 ноября произошёл пожар в двухэтажном здании на улице Мерецкова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных горел второй этаж.

Пожар в Улан-Удэ Главное управление МЧС по Бурятии

Спасателям удалось предотвратить угрозы перехода огня на соседние здания, а затем потушить возгорание. Площадь пожара составила 300 кв. метров. К его ликвидации было привлечено 25 человек, задействовано шесть единиц техники.

«В результате пожара один человек пострадал, госпитализирован в БСМП», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Улан-Удэ горело здание мебельного склада. Усилиями спасателей пожар был ликвидирован на площади 400 кв. метров.

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