Москва, , 13:20 — REGNUM В мультимедийном сервисе Okko состоялась онлайн-премьера эпизода популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Сюрприз», в котором исполнительница знаменитого шлягера «Кабы не было зимы» представила зрителям новую композицию. По сюжету серии песня звучит со сцены автоклуба — передвижного «дома культуры», который неожиданно посетил жителей знаменитой деревни.

Такие необычные автоклубы стали появляться в российских регионах в 2019 году как часть национального проекта «Культура». Специальные передвижные многофункциональные культурные центры со световым, звуковым и видеооборудованием позволяют провести концерт, театрализованное или музыкальное представление в тех населенных пунктах, где отсутствуют учреждения культуры. Ежегодно в рамках программы поставляется более 100 автоклубов.

«Главная задача национального проекта — сделать так, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность приобщиться к культуре вне зависимости от каких-либо ограничений — географических, возрастных, материальных и других, — отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, — Мобильные автоклубы предоставляют инфраструктурную и технологическую возможность провести мероприятие в любой точке нашей страны».

В серии «Сюрприз» автоклуб окажется в центре загадочной истории с инопланетными пришельцами, которую отважно возьмется распутывать Пес Шарик, однако, в финале жителей деревни ждет праздничный концерт от главной артистки анимационного ситкома — Мамы Дяди Федора.

«Несмотря на то, что герои нашего мультсериала живут в камерном мире деревни Простоквашино, они находятся в контексте современного мира, и в определенной степени по-своему реагируют на происходящие события и явления — сказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — Программа автоклубов — безусловно, очень важная и нужная для жителей поселков и деревень, которые благодаря передвижным «домам культуры» получают возможность посмотреть игровые представления, выступления творческих коллективов, и не только получить радость, удовольствие и вдохновение от просмотра, но и проявить свои собственные таланты. Эта инициатива гармонично вписалась в мультвселенную «Простоквашино», вдохновив авторов проекта на необычную музыкальную серию».

Генеральный продюсер также добавила, что эпизод создан при поддержке и участии Министерства культуры РФ.

«Будет очень здорово и правильно, если благодаря «Простоквашино», серии которого ежедневно смотрят миллионы российских телезрителей и пользователей сети, автоклубы получат еще большее распространение, и в сотнях деревнях и сел по всей стране жители будут с радостью встречать брендированные автомобили», — сказала Юлия Осетинская.

25 ноября серию «Сорприз» сможет посмотреть также аудитория телеканала «Карусель», где состоится ТВ-премьера эпизода.