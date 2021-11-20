Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Американская компания Apple рассчитывает выпустить первый беспилотный электромобиль в 2025 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Эмблема Apple Pixabay.com

По данным издания, в последнее время Apple ускорила разработку собственного автомобиля, работа над которым ведётся уже несколько лет. Отмечается, что новый руководитель автомобильного проекта Apple Кевин Линч настроен на выпуск первого электромобиля в 2025 году.

Ожидается, что автомобиль от Apple будет оснащён электрическим двигателем и системой беспилотного вождения. По данным Bloomberg, в Apple хотят разработать систему полностью автономного вождения, не требующую вмешательства человека.

В перспективе Apple сможет выпускать автомобили без руля и привычной системы управления. Такие авто будут полностью полагаться на систему автопилота. Работа этой системы будет обеспечиваться специальным чипом, также разрабатываемом в Apple.

Многие эксперты считают слишком оптимистичными планы Apple по выпуску первого самоуправляемого автомобиля к 2025 году. Выпуск такого электромобиля будет осложняться государственными требованиями безопасности к транспорту, а также внутренними проблемами в компании. В Bloomberg сообщают, что за семь лет существования автомобильного проекта в Apple его руководство сменилось четыре раза.

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