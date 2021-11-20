Выборг, Ленинградская область, , 13:15 — REGNUM Закрытие Всероссийской акции «Вахта памяти» в Выборге в 2021 году стало площадкой для обсуждения деятельности поисковых движений, которые объединяют людей разных возрастов из разных регионов страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентра» Наталия Мандрова:

Находки поисковиков Vk.com/mius_front

«Результаты, озвученные на подведении итогов работы поисковиков за год, не могут оставить равнодушными никого: в результате 2 тысяч экспедиций захоронено более 18 тысяч бойцов, установлены судьбы 877 защитников Отечества.

Поисковики — это, безусловно, верные своему делу люди, которые непростым трудом возвращают память о наших предках и напоминают нам, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне. Поисковики своей деятельностью не только помогают государству восстановить истинную картину событий страшных военных лет.

Они помогают вернуть в семьи погибших бойцов и предать их земле с почестями, а также помогают узнать судьбы солдат, пропавших без вести. Участники поисковых движений — истинный пример патриотов для всех нас и особенно для подрастающего поколения».

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония закрытия Всероссийской поисковой акции «Вахта памяти-2021» состоялась 19 ноября в Выборге. Представители поисковых объединений со всей страны возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и на площади Выборгских полков, подвели итоги работы за год и обсудили планы на следующий сезон.

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