Москва, , 13:14 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист РФ Валерий Гаркалин был выдающимся и любимым актером, а также великим театральным педагогом. Об этом 20 ноября заявил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

Цитата из к/ф «Ширли-мырли». Реж. Владимир Меньшов. 1995. Россия

«Он был не просто выдающимся и не только выдающимся — он был любимым актером. И дело не только в фильме «Ширли-мырли», который независимо ни от каких сегодняшних новых эфиров и программ является и для меня в том числе одним из любимейших фильмов. Я знаю его, вся наша семья разговаривает репликами из этих фильмов. И Гаркалин, наверное, был одним, может быть, единственным, из тех, кто мог это сыграть так, чтобы это стало любимым», — приводит его слова ТАСС.

Также Заславский отметил исполнение Гаркалиным роли Гамлета в одном из первых спектаклей режиссера Юрий Грымова, пытавшегося в то время собрать эфросовских актеров.

«Но на роль Гамлета он выбрал именно Гаркалина. И это был неожиданно очень трагический Гамлет», — уточнил ректор ГИТИСа.

Кроме того, он назвал покойного великим театральным педагогом, так как Гаркалин умел находить талант и выращивать его.

«Конечно, это просто невозможно представить, как сейчас мы будем выживать. Второй курс — он набирал его во время пандемии, когда были все эти ограничения. Я приходил к нему на прослушивания. Он не был свадебным генералом, он не по праздникам приходил на занятия к своему курсу. Для него это была какая-то очень важная часть жизни — педагогика. И это было тоже его призвание», — отметил Заславский и выразил соболезнования родным и близким Гаркалина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Телеграмм-канала «Mash» стало известно, что ранее скончавшийся народный артист России Валерий Гаркалин, в начале октября госпитализированный с COVID-19, умер из-за полиорганной недостаточности.

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