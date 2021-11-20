Новосибирск, 20 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершилась уборочная кампания. По данным на 1 ноября в хозяйствах всех категорий намолочено3223,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Урожай

«Это на 19,5% больше, чем на 1 ноября 2020 года», — уточнил региональный орган статистики.

При этом в регионенакопано289,1 тыс. тонн картофеля (на 4,3% больше),собрано 147 тыс. тонн овощей (на 3,2% меньше).