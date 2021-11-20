Челябинск, , 13:13 — REGNUM Следственный комитет заинтересовался работой в Челябинске фирмы, сотрудники которой под видом оказания медицинских услуг навязывают пожилым гражданам неподъёмные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль СКР

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Областное управление СКР проводит проверку по данному факту. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт от его руководителя доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске работает центр по предоставлению якобы медицинских услуг для пожилых граждан. По данным изданий, сотрудники организации наживаются на пенсионерах, заставляя их брать кредиты, которые людям приходится выплачивать всю оставшуюся жизнь.