Салехард, 20 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 20 ноября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 141 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 ноября 57 089 заражений коронавирусом. Выздоровел 51 951 человек, 826 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).