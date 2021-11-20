Курагинский район, Красноярский край, , 13:11 — REGNUM В горах на территории Красноярского края сохраняется опасность схода лавин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Лавина Henk Monster

Отмечается, что все горные районы являются потенциально лавиноопасными с момента образования устойчивого снежного покрова. В связи с этим жителям и туристами рекомендовано не выходить в горы в снегопад и непогоду, остерегаться склонов крутизной более 30 градусов, а если склон без деревьев и кустарника — более 20 градусов.

«Самые лавиноопасные участки в крае: в Курагинском районе на 26 — 28 км автодороги Р-01 «Курагино-Черемшанка»; в Ермаковском районе на 601−605 км. автомобильной дороги Р-257 «Енисей», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 ноября следователи объявили о завершении расследования уголовного дело о гибели троих человек в результате схода снежной лавины на горе Отдельная в Норильске Красноярского края. Трагедия произошла в январе 2021 года.

Подробнее: В Красноярском крае завершено расследование дела о гибели семьи под лавиной