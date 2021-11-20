Новосибирск, 20 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4023 пациента, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находится 381 человек. На ИВЛ — 62 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области проведено 2 912 108 тестов на коронавирус.