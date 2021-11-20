Лиссабон, 20 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» продлил соглашение со своим испанским голкипером Антонио Аданом. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба португальского клуба.

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Отмечается, что новое соглашение 34-летнего футболиста с командой рассчитано до лета 2024 года.

Отметим, Антонио Адан играет в составе «Спортинга» с 2020 года и в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах за команду, в семи из которых сыграл «на ноль». Ранее он играл в таких клубах, как мадридский «Реал», «Кальяри», «Бетис» из Севильи и мадридский «Атлетико».