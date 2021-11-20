Екатеринбург, 20 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Свердловской области 19 ноября зафиксировали ещё 749 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

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В Екатеринбурге обнаружили 194 заражения. Всего по области выявлен уже 171 991 инфицированный.

Вылечились 152 011 человек. А скончались от COVID-19 уже 8093 пациента.