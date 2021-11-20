Курган, 20 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Курганской области 21−22 ноября ожидаются метели и снегопады. Госавтоинспекция по региону предупреждает водителей об осторожности на дорогах, сообщает региональный оперштаб.

74.mchs.gov.ru Метель

Низовая метель ухудшит видимость проезжей части и дорожной разметки, отмечают в ведомстве.

По информации курганского филиала Гидрометцентра ночью 21 ноября ожидается −6…−11°, днём −1…−6°.

В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.