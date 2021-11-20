Москва, , 12:53 — REGNUM Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в столице России в субботу, 20 ноября. Об этом 20 ноября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.

Снег с дождем в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рекорд низкого атмосферного давления в Москве! В Москве к 09:00 показания барометров понизились до 721,4 мм рт. ст., что на 0,4 мм рт. ст. ниже абсолютного рекорда этого дня (20 ноября), установленного в 2008 году», — говорится в сообщении синоптика.

Кроме того, Тишковец добавил, что абсолютный рекорд низкого атмосферного давления для всего ноября в столице составляет 709,0 мм рт. столба и он был установлен 25 ноября 1973 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в субботу, 20 ноября, в Москве будет облачно, осадки (мокрый снег с дождём), местами налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C.