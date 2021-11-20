Кемерово, 20 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 3419 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 895 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 70 580 случаев заражения коронавирусом, 65 624 человека выздоровели, 1537 пациентов скончались.