Каргасокский район, Томская область, , 12:49 — REGNUM В Томской области перед судом предстанут двое 26-летних жителей села Каргасок по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в августе 2021 года.

Похищение Prokuror-kaluga.ru

Обвиняемые в тот день подвезли знакомого до пилорамы, где тот остался ночевать. По версии следствия, во время поездки между мужчинами произошёл конфликт. Утром следующего дня фигуранты пришли на пилораму, избили потерпевшего и, угрожая топором, потребовали 20 тыс. рублей.

«Затем потерпевшего насильно поместили в багажник легкового автомобиля и повезли к нему домой за деньгами. Из-за неисправности машины им пришлось остановиться на дороге, и в этот момент потерпевшему удалось выбраться из багажника и убежать от похитителей», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.