Вашингтон, 20 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Ракета-носитель Rocket-3 (LV0007) американской компании Astra успешно вывела на целевую орбиту тестовый груз Космических сил США. Об этом сообщает пресс-служба Astra.

U.S. Air Force Космические спутники

Ракета-носитель Rocket-3 стартовала 20 ноября с космодрома «Кадьяк» в штате Аляска. Пуск прошёл в штатном режиме.

Предыдущая попытка запуска ракеты-носителя Rocket-3 состоялась в конце августа 2021 года. Тогда пуск завершился неудачей — ракета не смогла доставить макет полезной нагрузки на расчётную орбиту.

Компания Astra занимается производством ракетных двигателей и разработкой собственной ракеты-носителя. Ракета Rocket в третьей модификации может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки.

В компании рассчитывают использовать ракету собственной разработки для организации коммерческих запусков. Главным преимуществом Rocket-3 должны стать низкая стоимость самого носителя и работ по запуску.