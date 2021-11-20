Челябинск, 20 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 19 ноября обнаружили ещё 612 заразившихся коронавирусом. Из них четыре школьника, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 122 170 случаев заражения. Выписали по выздоровлению уже 97 839 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 18 179 человек. А количество умерших от ковида достигло 4840.