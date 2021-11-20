Краснодар, 20 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 997 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 ноября в региональном оперативном штабе. В регионе вновь обновлён рекорд суточной заболеваемости. Накануне, 19 ноября, сообщалось о 903 новых заразившихся.

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Суточный рекорд установлен и по числу заразившихся среди детей — сразу 102 несовершеннолетних.

«В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 474 человека, в Сочи — 95, в Динском районе — 65. В Тимашевском районе 44 инфицированных, в Новороссийске — 33, в Ейском районе — 29, в Северском — 22. В Абинском районе 19 новых пациентов, в Геленджике — 18. В Выселковском, Кавказском и Новопокровском районах — по 15. По 13 случаев заболевания зафиксировали за сутки в Каневском и Приморско-Ахтарском районах, по 11 — в Армавире и Усть-Лабинском районе, по 10 — в Кореновском и Лабинском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Общее число заразившихся жителей Кубани с начала пандемии составило 90 834 человека, в том числе — 6788 детей. 62 901 житель выписан с выздоровлением. Скончались 8390 пациентов.

На 20 ноября в коронавирусных стационарах находится 5631 человек с подозрением на ковид, у 3079 диагноз лабораторно подтвержден. 113 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ, восемь пациентов — в крайне тяжелом, они на ЭКМО.