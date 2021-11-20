Калуга, , 14:43 — REGNUM Калужская область активно участвует в реформировании контрольно-надзорной деятельности путём создании сервисов дистанционного контроля. Об этом 19 ноября шла речь на совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл с регионами заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Видеоконференция по проблемам цифровизации контрольно-надзорной деятельности Admoblkaluga.ru

Заместитель калужского губернатора Дмитрий Разумовский рассказал, с какими проблемами сталкивается регион в реализации мероприятий по цифровизации. По результатам опроса, проведенного Калужской областью совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, серьезным сдерживающим фактором перехода на цифру является нехватка квалифицированных ИТ-кадров и ориентированность сотрудников контрольно-надзорной деятельности на выездные проверки, а не на работу с базой данной, аналитикой и системами. Среди основных проблем, как Калужской области, так и других регионов — недостаточное межведомственное взаимодействие, применение необходимых технических регламентов, а также нехватка финансовых ресурсов и мешающие нормативно-правовые ограничения. Участники встречи пришли к выводу, что в субъектах следует создать региональные центры компетенций по цифровизации контрольно-надзорной деятельности. В Калужской области подобный центр сформирован на базе Агентства информационных технологий. Его структурное подразделение сопровождает внедрение платформ КНД в органах исполнительной власти региона. Инициативы калужан поддержал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Участники совещания в правительстве России пришли к выводу, что одна из главных задач реформирования контрольно-надзорной деятельности в стране — проведение удаленных форм контроля и дистанционного мониторинга. Показатель количества подобных проверок учитывается при оценке уровня «цифровой зрелости» субъектов. В настоящее время в стране создается единая платформа контрольно-надзорной деятельности, куда входит государственная информационная система «Типовое облачное решение КНД». В ней уже зарегистрировано 82 субъекта РФ.

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