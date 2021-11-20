Москва, 20 ноября 2021, 12:39 — REGNUM Басманный суд Москвы принял решение об аресте министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской вечером 19 ноября.
По информации суда, об аресте Новосельской ходатайствовало следствие, защита министра просила избрать для неё меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд принял решение отправить Новосельскую в СИЗО, она арестована до 17 января.
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Новосельской стало известно 18 ноября, ей предъявлено обвинение в получении взятки в 25 млн рублей за покровительство подрядчику при строительстве центра детского театрального искусства.