Москва, 20 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы принял решение об аресте министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской вечером 19 ноября.

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Арина Новосельская

По информации суда, об аресте Новосельской ходатайствовало следствие, защита министра просила избрать для неё меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд принял решение отправить Новосельскую в СИЗО, она арестована до 17 января.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Новосельской стало известно 18 ноября, ей предъявлено обвинение в получении взятки в 25 млн рублей за покровительство подрядчику при строительстве центра детского театрального искусства.