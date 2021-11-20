Денвер, США, , 12:35 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» продлил контракт со своим главным тренером Джаредом Беднаром. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба НХЛ.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

Уточняется, что соглашение между «Колорадо» и 49-летним специалистом будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Я благодарен за этот шанс и рад возможности продолжить работу с командой, развивать то, чего нам уже удалось достигнуть. Мы понимаем, что ещё не достигли главной цели, но верим в себя и будем трудиться изо всех сил, чтобы выполнить эту задачу. Хочу поблагодарить Стэна и Джоша Кронке, Джо Сакика и весь клуб «Эвеланш» за доверие. Моей семье и мне нравится в Колорадо. Мы рады быть частью этого замечательного штата», — заявил по этому поводу сам Беднар.

Отметим, Джаред Беднар является главным тренером «Колорадо» с 2016 год и под его руководством команда в течение последних четырех сезонов выходит в плей-офф Кубка Стэнли и в трех последних сезонах выбывает из борьбы на стадии четвертьфинала.