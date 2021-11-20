Пермь, 20 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Пермском крае 19 ноября обнаружили ещё 696 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 133 840 инфицированных. Выздоровели 113 192 гражданина.

Из числа госпитализированных 383 пациента находятся в тяжёлом состоянии. 6571 человек уже скончался от COVID-19.