Иркутск, 20 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Иркутские спасатели предупредили о значительном ухудшении погодных условий 20 ноября. По данным синоптиков, сегодня днём местами в северо-западных, центральных, южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат.

shevgota Метель

«В северо-западных, центральных, южных районах местами порывы до 15−18 м/с, метели, температура ночью — 14,-19°, при прояснении — 24,-29°, днём — 8,-13°, при облачной погоде — 17,-22°», — отмечается в официальном сообщении ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября синоптики предупреждали, чтов Приангарье идёт сильное похолодание.

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