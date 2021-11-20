Москва, , 12:17 — REGNUM Кинокомикс «Веном 2» вышел на первое место по общим кассовым сборам в кинотеатрах России в 2021 году. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы.

Веном Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США

Российские кинотеатры начали показ продолжения «Венома» 30 сентября. На восьмой неделе проката общие сборы супергеройского фильма достигли 2 млрд 48 млн рублей.

Это позволило «Веному 2» выйти на первое место по сборам в 2021 году. Ранее лидерство удерживала отечественная картина «Последний богатырь: Корень зла».

В список лидеров российского кинопроката в 2021 году также входят фильмы «Дюна» (1,546 млрд рублей) и «Душа» (1,289 млрд рублей). Замыкает пятёрку отечественная сказка «Конёк-Горбунок», собравшая в прокате 1,176 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общие сборы российского кинотеатрального проката в октябре 2021 года составили 3, 846 млрд рублей.

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