Москва, 20 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Кинокомикс «Веном 2» вышел на первое место по общим кассовым сборам в кинотеатрах России в 2021 году. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Российские кинотеатры начали показ продолжения «Венома» 30 сентября. На восьмой неделе проката общие сборы супергеройского фильма достигли 2048 млн рублей.

Это позволило «Веному 2» выйти на первое место по сборам в 2021 году. Ранее лидерство удерживала отечественная картина «Последний богатырь: Корень зла».

В список лидеров российского кинопроката в 2021 году также входят фильмы «Дюна» (1,546 млрд рублей) и «Душа» (1,289 млрд рублей). Замыкает пятёрку отечественная сказка «Конёк-Горбунок», собравшая в прокате 1,176 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общие сборы российского кинотеатрального проката в октябре 2021 года составили 3,846 млрд рублей.