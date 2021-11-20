Новый Орлеан, США, 20 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Бразильский форвард баскетбольного клуба «Нью-Орлеана Пеликанз» Диди Лозада дисквалифицирован североамериканской Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба НБА.

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Отмечается, что в пробе 22-летнего игрока были обнаружены следы дростанолона, при этом сам баскетболист заявил, что запрещённое вещество могло попасть в его организм во время приема витаминов по совету диетолога в межсезонье.

Отметим, Диди Лозада был выбран клубом «Атланта Хоукс» в 2019 году на драфте под общим 35-м номером и проводит в НБА свой второй сезон. Он сыграл в составе «Пеликанз» в пяти матчах.