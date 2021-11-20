Горно-Алтайск, , 12:11 — REGNUM В Республике Алтай с начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 23 человека, в том числе один ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

Кроме того, были травмированы и покалечены на дорогах 333 человека. Как отмечается, большинство трагедий становится результатом безрассудного и легкомысленного поведения участников дорожного движения.

В рамках Дня памяти жертв ДТП в Майминском районе республики 21 ноября запланировано проведение автопробега «Жизнь бесценна».

«Также, в этот памятный день в храмах региона пройдут православные богослужения по жертвам дорожно-транспортных происшествий. Каждый из нас должен помнить о самом важном — человеческая жизнь является наивысшей ценностью», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в смертельной аварии на трассе Ябоган — Туекта погибли сразу две человека. За рулём автомобиля находился 31-летний мужчина, не имеющий водительских прав и с признаками алкогольного опьянения.

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