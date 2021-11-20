Чита, 20 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 84 587 (+360).

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Вместе с тем 70 936 пациентов (+289 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1842 человека (+11 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 210 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 63 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за сутки).

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